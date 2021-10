El futbolista Josh Cavallo anunció en un video que es gay

josh-cavallo2.jpg

Ahora que decidió hacer público que es gay, Cavallo afirmó que "no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder cerrar ese capítulo”.

Bajo la sombra

"Me avergonzaba no ser capaz de hacer lo que realmente me gustaba y ser gay. Ocultando quien soy en realidad, para perseguir el sueño que siempre deseé desde niño", reveló el futbolista en el vídeo que dura algo menos de tres minutos.

josh-cavallo1.jpg

La confesión de Cavallo está teniendo una gran repercusión entre sus compañeros del Adelaide United, que mostraron abiertamente su respaldo al jugador australiano. El gesto, también fue aplaudido por otros compañeros y ex deportistas de élite de todo el mundo.

El ex futbolista australiano Craig Foster, destacado activista en favor de los derechos humanos, aseguró que “nadie debería tener que ocultar quien es, porque a la pelota no le importa ni el color, ni la raza, ni la religión, ni el género o la sexualidad”.