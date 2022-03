El Dibu Martínez dijo en cuál estadio de Argentina le gusta jugar: ¿River o Boca?

Dibu-Martinez-1.jpg

de su país jugaría.

"Amo jugar en el Villa Park -es el estadio de Aston Villa- pero el estadio de River, el Monumental, es increíble. Los fans, la atmósfera de las 65 mil personas ante todos los argentinos, debo decidir por ese estadio", enfatizó el guardavallas argentino.

Martínez será titular por primera vez en la cancha de Boca en el encuentro ante Venezuela, por las Elilminatorias Sudamericanas. En esa cancha anteriormente integró el banco de suplentes en los enfrentamientos contra Ecuador y Paraguay.

"En Argentina, solo atajaría en Independiente. Soy hincha y no siento nada por Boca y por River. No puedo prometer que voy a volver, pero sí se da, volvería bien y no a los 35”, dijo Martínez (se formó en las inferiores del Rojo), de 30 años.

Se decidió por Messi

Luego fue consultado acerca de si prefiere a Lionel Messi o a Diego Maradona. "Yo era demasiado joven para saber lo bueno que era apreciar a Diego. Mi papá te diría Maradona, pero yo te tengo que decir Messi", dijo.