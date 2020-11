El día que le dijeron a Maradona que iba a ser el mejor del mundo

"Con Los Cebollitas perdimos la final del Campeonato Nacional en Córdoba. Nos ganó un equipo de Pinto, Santiago del Estero, dirigido por Elías Ganem. Su hijo, César, me vio tan amargado, que me dijo: 'No llorés, hermano, si vos vas a ser el mejor jugador del mundo...", narró Maradona en su libro Yo soy el Diego de la Gente.