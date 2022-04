El denunciante del hincha mendocino de Boca detenido en Brasil fue picante

https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1519142052893704201 La policía de Brasil se llevó detenido a un hincha de Boca por insultos racistas a hinchas de Corinthians en el estadio. No aprendemos más.pic.twitter.com/XwWypAakJg — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) April 27, 2022

El hincha local se sintió agraviado cuando lo observó gesticular imitando a un mono cuando se dirigió a sus rivales.

Según dijo el diario Olé, el hombre que denunció a Ponzo es Felipe Nascimento Palma Cruz, tiene 23 años, y está enojado. Además dijo que no recibió apoyo del Timao.

El enojo del brasileño que denunció al mendocino

"Apenas llegamos al Juzgado también llegó la gente del consulado argentino, y armaron un gran alboroto. El hombre no fue liberado inmediatamente porque los muchachos no tenían los tres mil reales. Dieron una parte en efectivo y fueron a retirar el resto", señaló Palma Cruz.

Posteriormente afirmó: "Yo estaba disgustado, estaba del lado del tipo. No lo metieron en una celda. Lo que más me irritó fue que cuando fui al estrado y ya no estaba el acusado. Su situación estaba resuelta, y a mí ni me escucharon", le dijo a Globo Esporte.

Luego añadió: "Quiero aclarar que yo no fui la víctima de su gesto, sino otro de los testigos. Y el Corinthians no me dio ningún apoyo. Los que me apoyaron fueron policías, que me ofrecieron agua, una silla, me trataron muy bien".

Por último dijo: "No fui tratado como un animal por la policía, fui tratado como un animal por el Corinthians. El club ni siquiera tomó mi nombre, su abogado estaba ahí, sí, pero no me habló en ningún momento, en ningún momento llegó y me dijo 'si necesitas apoyo, vamos para allá'".

Otra polémica

Después de ser liberado, el mendocino subió esta historia en Instagram y puso un emoji de un monito.