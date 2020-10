El consejo de fútbol de Boca habló de Villa y Almendra

#HalconesYPalomas | ¿QUÉ PASARÁ CON SEBASTIÁN VILLA ?



"Nosotros no opinamos sobre jugadores que no son nuestros"

"¿Cuál es la intención real? Primero declararon en contra del jugador, después mandaron una oferta por él"

"Tenemos un dolor profundo por no poderlo usar" pic.twitter.com/zdktVJGzz0