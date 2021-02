"El City tiene las condiciones perfectas para Messi"

messi-city1.jpg

El ex jugador argentino consideró que la Pulga debería probarse en la competición inglesa: "Si Lionel Messi decide dejar el Barcelona y quiere jugar en la mejor liga, entonces tiene que experimentar la Premier League por sí mismo. Es algo que le interesará, porque todos los jugadores que conozco siempre me preguntan cómo es la Premier League. Estoy seguro de que clubes como el Paris Saint-Germain y la Juventus también estarían interesados en ficharlo, pero creo que el City sería el mejor lugar para ir después del Barcelona".

messi-city.jpg

Pero Zabaleta también entiende las dudas que pueda tener el argentino de abandonar el Camp Nou: "Cuando estuviste en un club durante tanto tiempo, mudarte a un lugar nuevo puede ser muy extraño". De todas formas, el ex jugador tampoco comprende la actuación de la institución azulgrana. "Nunca pensé que veríamos una situación en la que Leo no quisiera ser jugador del Barcelona. Creo que es ridículo que el Barcelona pueda cometer tantos errores que alguna vez se sienta infeliz de formar parte de ese club. Quizás el nuevo presidente convenza a Leo de que se quede porque sé que su familia está realmente asentada en Barcelona. Pero si decide irse, me encantaría verlo en el City", insistió.