El Chimi Navarro la pasa diez puntos en San Martín

"La verdad que en este club volví a motivarme de vuelta, estaba sin ganas de seguir jugando y en San Martín recuperé esas ganas de entrenar todos los días. Me siento muy feliz en esta institución. Siento un agradecimiento por la confianza que me han dado al abrirme las puertas de esta institución", agregó el ex jugador del Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima, Huracán Las Heras, entre otros equipos.

Matías Navarro ya tuvo al entrenador Alejandro Abaurre. "Ya lo tuve en Huracán Las Heras y ya conozco como trabaja. Me pide que sea punzante en los metros finales. Estoy tratando de asistir a los delanteros. Ocupó la posición de volante por la izquierda, es un puesto que me gusta mucho. La verdad que estoy disfrutando este momento. es un momento muy lindo, me pone muy feliz".

Con respecto a jugar esta categoría, admitió: "Es la primera vez que me toca jugar en esta división. Son partidos duros los que no toca afrontar. Este es es un grupo fuerte, que sabe a lo que juega cuando sale a la cancha".

La última fecha de la primera ronda

Este domingo se jugará la sexta y última fecha de esta primera fase. A las 18, Gutiérrez recibirá a San Martín y FADEP hará lo propio ante Andes Talleres.

Las posiciones

San Martín 12 puntos

FADEP 8 puntos

Gutiérrez 6 puntos

Andes Talleres 1 puntos

Fotos: Gentileza Prensa Atlético San Martín.