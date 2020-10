Sergio Marriquín, que pasó por varios clubes de Mendoza trabajando como entrenador de arqueros, comentó en diálogo con Ovación de este método que busca el alto rendimiento en los goleros y los prepara para tomar decisiones más rápido en milésimas de segundos.

Centro de Arqueros Sergio Marroquin (19).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

“Es un entrenamiento que no se hace en la zona Cuyo. Todo surgió cuando trabajé dos meses con Rodrigo Rey antes de que volviera a Grecia. Armamos una planificación con Gastón di Garbo (preparador físico), quién estará a cargo de la parte cognitiva, y el resultado fue positivamente alto en cuanto al laburo en conjunto entre el entrenamiento específico de arquero con la parte cognitiva dentro de la misma práctica”, dijo de los inicios del proyecto.

Y agregó más detalles de este tipo de entrenamientos: “Son trabajos específicos de arqueros y en las pausas trabajamos la parte cognitiva. Esto provoca una aceleración en la toma de decisiones; son todos trabajos mentales con cartas, luces y memoria, por ejemplo”.

“Esto agiliza a la hora de tomar una decisión más rápido en un arquero que es tan necesario. Te eleva el grado tensional dentro de una práctica y por supuesto en un partido”, continúo explicando.

Centro de Arqueros Sergio Marroquin (20).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Centro de Arqueros Sergio Marroquin (21).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

La estimulación cognitiva en el deporte

Gaston Di Garbo contó lo que busca la estimulación cognitiva en el deporte de alto rendimiento: "Lo que busca es potenciar las habilidades cognitivas de los deportistas".

"En este caso como es un centro de arqueros específicamente trabajaremos en las habilidades que ellos necesitan. Como por ejemplo la atención, la concentración, la toma de decisiones, la velocidad de respuesta, entre otros. Obviamente que esto está complementado con el trabajo técnico que realiza Sergio”, explicó.

Centro de Arqueros Sergio Marroquin (17).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

“La idea es potenciar a los arqueros en todos los aspectos para que mentalmente tengan herramientas para poder sortear situaciones de juego que durante un partido son necesarias y no se están trabajando en ningún lado. Por eso decidimos complementar nuestro trabajo”, dijo Gastón sobre el trabajo en conjunto con Sergio.

“La estimulación cognitiva va acompañada de un seguimiento específico en base a la tecnología que tenemos. Se utilizan software de entrenamientos cognitivos realizados por neurocientíficos. Con esos datos concretos podemos ir midiendo el proceso y los avances de los deportistas”.

Centro de Arqueros Sergio Marroquin (10).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

“La idea es brindar a todos los chicos y chicas que estén con ganas de potenciar sus rendimientos acompañándolos en su preparación. Queremos que confíen en la preparación que tenemos tanto Sergio como yo”, recomendó Gastón.

Centro de Arqueros Sergio Marroquin (14).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Los inicios de Sergio Marroquín como entrenador de arqueros

"Yo comencé a trabajar en Independiente Rivadavia, me llamó Sergio Aldunate que estaba como coordinador. Fui ayudante de Sergio Lolich, es una de las personas que le debo mucho de mi aprendizaje. Trabajé dos años en las inferiores de la Lepra".

“Luego pasé un año y medio en el Deportivo Guaymallén, primero en inferiores y después en primera. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con Carlos Moya y de ahí quedó una buena relación, de hecho, antes del inicio de la pandemia se hizo una captación de arqueros para Boca. De esa captación me hizo cargo y logramos que dos chicos se fueran a probar”.

“Cuando llegó Andrés Villafañe a Guaymallén trabajé con él y me llevó al Deportivo Maipú donde hicimos una gran campaña donde trabajé con Gonzalo Gómez”.

Centro de Arquero Sergio Marroquin (4).jpg Centro de Arquero Sergio Marroquin Foto: Gentileza

“Luego me junté con Mario Cosolino, el dueño de la marca Knock. En ese momento ya no estaba en el Cruzado y tenía la posibilidad de volver a Independiente, pero fue ahí cuando decidí abrir la escuela de arqueros. De a poco se fue sumando gente hasta que tuve que poner profes y llegamos a tener 60 arqueros en la escuelita”.

Centro de Arquero Sergio Marroquin (9).jpg Centro de Arquero Sergio Marroquin Foto: Gentileza

“Luego volví a la Lepra unos años más y actualmente estoy trabajando en Deportivo Guaymallén”.

Captación de jugadores para Boca

“Carlos Moya me delegó la parte de arqueros y vino un cazador de talentes de Boca a ver varios jugadores. Hicimos un entrenamiento específico para arqueros y él lo pudo ver. Al tiempo se contactó con nosotros Daniel Ruiz (otro captador de Boca) para generar un vínculo más directo”.

Centro de Arquero Sergio Marroquin (12).jpg Centro de Arquero Sergio Marroquin Foto: Gentileza

Trabajar con Rodrigo Rey

“La verdad que fue una prueba para mí, me sentía capaz, pero tenía que comprobar si estaba a la altura. Rodrigo me manifestó que se sintió cómodo en cuanto a los entrenamientos. Eso es bueno ya que me marcó que voy por el camino correcto”.

Centro de Arquero Sergio Marroquin (6).jpg Centro de Arquero Sergio Marroquin Foto: Gentileza

Centro de Arquero Sergio Marroquin (10).jpg Centro de Arquero Sergio Marroquin Foto: Gentileza

Centro de Arquero Sergio Marroquin (11).jpg Centro de Arquero Sergio Marroquin Foto: Gentileza