Edinson Cavani admitió que Riquelme lo llamó para ir a Boca

"Sí, me escribió con mucho respeto. Hablamos un poco porque le tengo estima haberlo visto y por todo lo que fue como profesional. Fue una conversación sana y me dio alegría su apoyo. También me invitó a comer un asado", contó Cavani en una entrevista con el programa uruguayo "2 de punta".

"Hay unos secretos que tenemos con Román (Juan Román Riquelme) después que hablamos, quizás algún día. Veremos si "Meto Alambrado" Si el Manteca (Sergio Martínez) lo hizo, a mi también me gustaría hacerlo", reveló Edinson Cavani en referencia a su compatriota que fue goleador en Boca y celebraba los goles colgado del alambrado de La Bombonera.

Desde Manchester, el flamante refuerzo del United también reveló que tuvo coronavirus y manejó la posibilidad de instalarse en su campo de la localidad uruguaya de Salto hasta que pase la pandemia.

"El fútbol es mi pasión pero manejé la opción de dedicarme al campo hasta que pase esta situación. Nosotros tuvimos coronavirus con mi novia después de las vacaciones en España. Tuvimos miedo y lo cuento ahora porque es pasado", relató el uruguayo.

Edinson Cavani fue uno de los jugadores más requeridos del mercado de transferencias ya que desde el pasado 30 de junio estaba con el pase en su poder luego de siete años en París Saint Germain.

"Fueron años imborrables", remarcó el máximo goleador de la historia del club parisino.

Cavani también explicó que su ausencia en el seleccionado uruguayo para el inicio de las eliminatorias sudamericanas fue consensuada con el "Maestro" Oscar Washington Tabárez.

Edinson Cavani tiene 33 años, se inició en Danubio de Uruguay, donde debutó en primera, y luego emigró a Europa donde jugó en Palermo y Napoli de Italia para luego llegar al Paris Saint Germain. En Italia hizo más de 140 goles en 245 partidos (fue campeón de la Copa Italia) y en Francia acumuló 200 tantos en 301 encuentros además de ganar 21 títulos nacionales.