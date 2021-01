https://twitter.com/Deportivo_Maipu/status/1351582904418267143 #FederalA #DeportivoMaipú entrenó este martes en La Fortaleza II y se prepara para enfrentarse a un nuevo objetivo, Sportivo Las Parejas.



El Cruzado realizó trabajos fisicos, tácticos y ultima detalles para el partido de este viernes.#SomosMaipú pic.twitter.com/X4qg1qTM4o — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) January 19, 2021

Sobre Sportivo La Parejas, que viene de eliminar a Olimpo en Bahía Blanca, aseguró: "Antes de venir a Deportivo Maipú estuve en Güemes y lo enfrenté a Sportivo Las Parejas. He visto algunos videos y es un equipo joven, que juega con mucha intensidad, con jugadores de muy buen pie".

El defensor, de la ilusión de lograr el ascenso, mencionó: "Soñamos con subir de categoría pero con los chicos siempre comentamos que la final es el partido que viene. De hecho es así porque si perdemos quedamos afuera. El viernes ante Sportivo Las Parejas es la gran final".

Con respecto a su momento personal, afirmó: "Siempre me preparo para jugar y en la semana trato de poder ganarme un lugar. Pero después es el entrenador el que toma la decisión de elegir los once titulares y los siete que van al banco. Por suerte me está tocando jugar. Me encontrado con un gran grupo humano, con gente muy humilde y con muchas ganas de trabajar".

El jugador opinó del ascenso de su ex equipo Güemes de Santiago del Estero a la Primera Nacional, después de ganar la primera final por el ascenso a Villa Mitre: "Fue un partido muy duro en los noventa minutos y en las penales, es cuestión de suerte. Ojalá nosotros no lleguemos a los penales y que podamos ganar en los noventa minutos, pero estamos preparados si llega ese momento".

Edgardo Díaz se refirió al temblor del lunes pasado en San Juan, provincia donde es oriundo y aseguró: "Con mi señora tenemos la familia en San Juan y por suerte están todos bien. Fue un susto grande para todos, en Mendoza también se sintió muy fuerte".