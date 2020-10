D'Onofrio: "si no hay descensos el fútbol pierde valor y entusiasmo"

“River hoy tiene una posición muy clara en varios temas, no vemos bien que el año que viene no haya descensos, tenemos un fútbol argentino que lo estamos tirando para abajo y si no hay descensos pierde valor y entusiasmo”, dijo D’Onofrio en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

Al tiempo que agregó: “Si tenès un fútbol argentino donde vamos a ser 28 equipos, de la TV recibimos poco, lo vamos a dividir por más gente, yo entiendo que una mayoría no quiere que haya descensos pero nosotros queremos que haya descensos”.

En cuanto a su relación con el presidente de Boca, Jorge Ameal, D'Onofrio destacó: “Hay una enorme coincidencia con Boca con Jorge Ameal en las políticas que se necesitan en el fútbol argentino y es muy importante que River y Boca puedan coincidir, querer lo mismo”

donofrio D'Onofrio fue crítico con la eliminación de los descensos.

En cuanto al tema de la AFA, el presidente del equipo de Núñez afirmó que "nosotros no estamos en la AFA, estamos afuera, estamos en la misma situación que hace unos años, la diferencia es que tenemos un diálogo con Tapia, ellos nos consultan”.

Sobre la actualidad de River explicó: “no es cierto que esté mal, River está económicamente bien y está cumpliendo absolutamente con todos sus compromisos, se le cayeron el 40% de los ingresos por jugar sin público”.

Sobre la venta de jugadores, D’Onofrio aseveró: “todas las salidas fueron consensuadas, la salida de Scocco la sabíamos porque él lo decía, ¿Quintero?, él le avisó a Gallardo que tenía una oferta de China y la de Martínez Quarta fue una muy buena venta”.

Y sumó: “Marcelo me pedía hace años la compra de Paulo Díaz porque él veía venir que Martínez Quarta podía llegar a irse y es lo que ocurrió, ¿díganme ustedes qué si no se irían a otro lado si les ofrecen cinco veces más lo que ganan?”.

Finalmente, el presidente de River Rodolfo D'Onofrio adelantó que no hay ninguna oferta por Ignacio Fernández: “no llamó nadie, en su momento hablamos con Nacho que no tiene un sustituto inmediato, con lo cual intentaremos que se mantenga en River por el mayor tiempo posible”.