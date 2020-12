Diego Sevillano: "Estamos fuertes en busca del objetivo"

Con respecto a los aportes futbolísticos que le ha dado el entrenador Matías Minich subrayó: "Viene con una idea de juego bastante interesante, me gusta mucho su propuesta. A mí me sirve mucho que haya sido delantero, nos aporta la experiencia y nos da muchos conceptos que ha tenido como jugador. En mi caso es muy bueno porque soy delantero, él conoce la posición y me ayuda para mejorar varias cosas".

La palabra ascenso es algo que se habla en la intimidad del plantel, sobre esta ilusión Sevillano reveló: "Estamos convencidos que podemos lograrlo, cuando arrancamos en enero esa era la meta, veníamos muy ilusionados hasta que se suspendió por la pandemia. Ahora han cambiado algunos jugadores pero las meta es poder subir de categoría. Estamos fuertes por conseguir el objetivo".

Con respecto al plantel que se ha formado admitió que hay un plantel de mucha experiencia mezclado con juveniles.

"Tenemos un plantel que tiene mucha experiencia y yo trato de aportar la experiencia que he tenido en otros clubes. Es un grupo bastante numeroso con varios juveniles también. Nosotros los más grandes queremos acompañarlos en su crecimiento. Hay mucha competencia y eso permite que no nos relajemos y poder pelear el puesto. En el fútbol es bueno mezclar juventud con experiencia que a veces da muchos resultados", reconoció.

Sobre la zona que tiene que afrontar FADEP, además del León están Sport Club Quiroga de San Rafael y Deportivo Bowen de General Alvear, Sevillano dio su punto de vista: "Es el mismo grupo que estábamos jugando, nos conocemos y sabemos que será una serie complicada y en la época complicada del año que se va a jugar con muchos partidos seguidos".

https://twitter.com/FundacinAmigos2/status/1335007547670016000 ⚫⚫ ¡NUEVOS DESAFÍOS!



⚽️ REGIONAL AMATEUR



FIXTURE

Fecha 1 - 10/1 - SM - Fadep

Fecha 2 - 16/01 - Fadep - Bowen

Fecha 3 - 20/01 - Fadep - Quiroga

Fecha 4 - 24/01 - Fadep - SM

Fecha 5 - 31/01 - Bowen - Fadep

Fecha 6 - 07/02 - Quiroga - Fadep



¡Unite a esta Pasión! pic.twitter.com/W8QVw8YSbk — Fundación Amigos Por El Deporte (@FundacinAmigos2) December 4, 2020

El jugador se siente muy agradecido a FADEP y sobre el club opinó: "Me siento muy feliz en esta institución, estoy con mi familia, muy agradecido por la confianza que me da el presidente Sebastián Torrico. Es un club que nos brinda todas las comodidades y siento mucha alegría ser parte de este club".

A los 29 años Diego Sevillano se siente con muchas ganas y energía. "Me siento joven, tengo muchos cuidados personales. soy muy exigente y aprendí mucho en los años que estuve jugando en el exterior", cerró.

Sobre el momento del Tomba

Diego Sevillano se inició en Godoy Cruz y habló del momento que vive su ex equipo en la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol.

"Me duele que el club hizo cosas muy buenas durante años y sorprende en la situación que está. Coincido con las declaraciones de los jugadores no han sido superados ampliamente como demuestran los resultados. Hay que volver a retomar los buenos resultados para que vuelva a tomarse el respeto que se tenía", comentó.