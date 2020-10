Diego Pozo y las señales positivas de la pretemporada

El DT habló de varios temas, del amistoso que jugó su equipo ante Godoy Cruz, de lo que le aporta la llegada del volante Marcos Gelabert, y de los juveniles que están trabajando con el plantel profesional.

Con respecto al trabajo que están haciendo, Diego Pozo aseguró que "la pretemporada la llevamos con tranquilidad por el parate y porque la tenemos que llevar de esa manera por el tiempo que tenemos. Estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo".

"Hoy el jugador tiene la motivación de volver a entrenar en un campo de juego y volver a reencontrarse con sus compañeros. estuvieron encerrados seis meses entrenando en sus casas y fueron momentos complicados lo que vivieron", agregó.

Diego Pozo horizontal uno.jpg

En relación a los días que trabajaron la semana pasada en Potrerillos, la cual continuará este lunes, contó: "Nos sirve mucho para fortalecernos como grupo. Además queríamos diagramar varios dobles turnos en un lugar muy tranquilo para entrenar".

Sobre el primer amistoso que disputó el Lobo ante Godoy Cruz dijo "nos sirvió muchísimo el primer partido de pretemporada, los vi bien a los jugadores".

Y añadió: "El rendimiento en lo físico fue bueno enfrentando a un equipo que hace dos meses que empezó a trabajar. Lo evalúo desde lo físico, esta cuarentena para los jugadores fue bastante jodida, se nota que hicieron todo lo que el cuerpo técnico les pidió".

Del reinicio de la Primera Nacional, el ex aquero siente mucha incertidumbre al respecto: "Hace varios meses que está todo igual, no me animo a decir una fecha de reinicio del torneo. Hay que esperar que desde AFA den una fecha y no sirve tirar por tirar. Primero tiene que confirmarlo AFA y ahí sabremos cuando volvemos a competir".

"Tenemos un buen plantel, se ha quedado la base que venía jugando el torneo y eso es importante. Todos los jugadores tienen las mismas chances de jugar y vemos a todos los jugadores comprometidos con el grupo", reconoció Diego Pozo, DT que se caracteriza por poner al jugador que mejor está.

El aporte de Marcos Gelabert

El entrenador Gimnasia y Esgrima se refirió a lo que les brinda al equipo el volante Marcos Gelabert, experimentado jugador de 39 años.

"Es un jugador que tiene una experiencia y una trayectoria bárbara. Su llegada fue importante para hacer crecer a los chicos, nos sirvió para seguir jerarquizando al plantel. Está muy bien físicamente y con muchas ganas".

Marcos Gelabert horizontal.jpg

La apuesta por los chicos del club

El DT apostó por subir a varios chicos de la divisiones inferiores que los conoce cuando dirigía el equipo de la Liga.

"Es una continuación de los dos años que venimos trabajando en el club y la idea es que se puedan afianzar los chicos del club y a eso apuntaremos. Hay varios de las divisiones inferiores trabajando con nosotros".

"A Nahuel Guzmán lo conocíamos, lo veníamos siguiendo y es un jugador interesante. Está Facundo Gutiérrez también, lo subimos y nos parece que tiene una proyección bárbara. Ahora va a empezar a entrenar con nosotros Hernán Barco, otro jugador que tiene movimientos interesantes".

De nuevo con el Tomba

Gimnasia y Esgrima volverá a jugar un amistoso ante Godoy Cruz, será el próximo sábado en Coquimbito. La intención es disputar dos partidos de 35 minutos. Hace poco se enfrentaron y empataron 0 a 0.

La intención de Diego Pozo después de jugar ante el Tomba es poder jugar dos amistosos más. Una de las chances que se manejan es San Martín de San Juan y Estudiantes de Río Cuarto.