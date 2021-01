Diego Pozo: "Vamos a ir por la segunda chance para ascender"

Pozo Horizontal.jpg

Con respecto al partido ante Villa Dálmine, afirmó: "Se dio un partido como lo habíamos pensado, enfrentamos a un equipo rápido. Nosotros generamos muchas situaciones de peligro".

El ex arquero, en su análisis, agregó: "Me gustaría estar más arriba, pero también hay equipos que juegan bien y tienen mucho más jerarquía que nosotros. Tenemos un plantel muy joven, que a veces los recambios no dan los resultados que espero. Ahora se viene el mano a mano en los partidos eliminatorios y no nos podemos equivocar, si no quedamos afuera de todo. Ningún equipo nos ha superado y eso me da tranquilidad".

La última fecha

Gimnasia y Esgrima jugará el próximo domingo 10 de enero en Tucumán ante San Martín, por la 7ª fecha, la última de esta fase. El partido se disputará a las 19.15.