Diego Mondino y sus ganas de revancha frente a Chaco For Ever

Con respecto a la derrota ante el equipo verdinegro, Mondino mostró su bronca y reconoció: "La verdad que nos quedó un gusto amargo, ellos no hicieron méritos paras llevarse los tres puntos. Nosotros ya dimos vuela la página y estamos pensando en Chaco For Ever".

Sobre el equipo que se ha formado para esta nueva temporada admitió: "Para este nuevo torneo se han incorporado varios jugadores, se trabajó muy bien en la pretemporada. Es un equipo que está en crecimiento, y a medida que vayan pasando los partidos sabremos para qué vamos a estar".

De la forma de disputa del torneo consideró: "Es un torneo muy largo y creo que los equipos se han armado mejor que en el torneo pasado, la conformación de los equipos ha sido importante al haber descensos".

"Siempre trato de darle lo mejor al equipo, busco tener un crecimiento como jugador. Hace muchos años que estoy en el club y me siento identificado", cerró.

Los concentrados de Gimnasia y Esgrima

https://twitter.com/GimnasiaMendoza/status/1494105111500521472 #PrimeraNacional



Los jugadores citados por Diego Pozo para disputar la segunda fecha de la Primera Nacional ante Chaco For Ever#VamosLobo pic.twitter.com/SBEBNxGPCJ — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) February 17, 2022

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.