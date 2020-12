Diego Mondino hizo un análisis sin vueltas de la derrota del Lobo

El defensor no anduvo con vueltas y reconoció: "El análisis no es positivo claramente, creo que no hicimos un buen partido, se vio reflejado en el el juego y el resultado. Dejamos escapar una chance de obtener los tres puntos de locales que son fundamentales en un torneo corto".

Mondino agregó: "No fuimos el equipo que jugó los amistosos en la pretemporada, un torneo corto y se juega con los mejores no te permite tener un partido malo".

El jugador tiene ganas de revancha. "Estoy con ganas de dar vuelta la página de este partido y pensar en Deportivo Ristra . Este es un torneo muy parejo y vamos a tener que ir a buscar los tres puntos de visitante", aseguró.

Por último el zaguero central opinó: "El grupo está muy bien, con muchas ganas, y ya pensamos que nos jugamos mucho contra el próximo rival, será para ver para qué estamos".