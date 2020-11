Diego Milito anunció su salida de Racing

Luego de varias semanas de rumores sobre esta decisión, el ídolo del club de Avellaneda, que está en ese cargo hace tres temporadas, marcó las diferencias que tiene en la visión de institución con Blanco.

https://twitter.com/VarskySports/status/1330521938905673730 Diego Milito anunció que no continuará al frente de la Secretaría Técnica de Racing en la próxima gestión: "No comparto el modelo y las ideas del club y del presidente. No tengo nada personal en contra de Víctor (Blanco). Siento que no he sido escuchado" pic.twitter.com/H0MSzlonrg — VarskySports (@VarskySports) November 22, 2020

"Simplemente elige un modelo diferente que yo no comparto, pero tiene la potestad de elegir las políticas y lineamientos del club, y eso yo lo respeto porque es un presidente elegido por los socios. Esto no es de ahora, viene de hace tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él", sostuvo.

Diego-Milito-Racing.jpg

"Intenté convencer al presidente de romper con antiguas estructuras que están instaladas en el club hace tiempo, y dejar atrás viejas políticas de los años 90, las cuales padecí.

Chicanas, desestabilización y operaciones son autodestructivas e innecesarias para nuestro club, yo pretendo un club de evolución, tecnología, equipos de trabajo, buena comunicación y vinculación con el mundo, la del crecimiento en infraestructura, conformar equipos competitivos y donde la inversión no sea considerada un gasto", agregó.

Milito anunció su decisión en la semana previa al inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores -el principal objetivo deportivo de la "Academia"- en la que Racing enfrentará al vigente campeón Flamengo de Brasil.

"Seguramente muchos pensarán por qué comunicarlo ahora, en la previa de un partido tan importante. Lo pensé toda la semana y al final hoy me levanté y dije que los momentos no se eligen, suceden, y yo soy transparente y no especulo, porque mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos", justificó.

En su mensaje de video de casi cinco minutos de duración, Milito también aprovechó para hacer un repaso de por qué había decidido tomar el cargo en su momento.

"Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente, el de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitosa, con errores y virtudes, los resultados están a la vista.

Evidentemente no he sido capaz de convencer, siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas", contó.

Asimismo, cruzó las versiones que indicaban que pidió por la salida de algún dirigente del club, porque no tiene "la potestad para hacerlo", pero sí confesó que reclamó poder "trabajar en paz y respetando los roles".

"Además, siempre he dicho que los nombres propios no son importantes, porque lo más importante siempre será el club, el escudo por delante de los intereses personales. Lo que debemos discutir son modelos, ideas y proyectos", afirmó.

"Mi compromiso con el club, con este gran grupo de jugadores y cuerpo técnico estará hasta el final pase lo que pase, y estoy convencido que si estamos unidos pasará algo lindo.

Siempre que estén dadas las condiciones estaré para ayudar a Racing porque ese fue mi deseo y mi propósito a la hora de volver en 2014", reafirmó.

Por último, dejó agradecimientos y un mensaje especial para todos los hinchas de Racing, para evitar que este tema desenfoque del objetivo deportivo de la Copa Libertadores.

"Le agradezco a mi equipo de trabajo y a los hinchas por sus muestras de afecto, ellos me han dado mucho más a mí de lo que yo he podido darles y estaré siempre en deuda. No olviden nunca que lo mejor que tiene Racing es su gente. Les pedo que no tomemos partido, que no hagamos quilombo y sigamos unidos hasta el final apoyando al equipo que van a dejar todo por los colores y el sueño de la Copa Libertadores", cerró.