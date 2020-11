Diego Martínez no puso excusas tras la derrota ante Central

https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1331051334599135239 Conferencia de prensa de Diego Martínez:



"El equipo llevó adelante el peso del partido, intentó llegar a zonas donde Central acumulaba mucha gente y nos costó encontrar soluciones en los últimos metros" pic.twitter.com/TWasCGR0Uw — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 24, 2020

"No siento que hayamos tenido un retroceso en cuanto a intenciones, aunque no alcanzan las intenciones, vamos a tratar de encontrar la solución entre todos", finalizó el DT tombino, quien no encuentra el rumbo en la Copa de la Liga Profesional, ya que el Bodeguero perdió los cuatro cotejos que disputó.

