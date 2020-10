Diego Maradona llegó al Bosque y el fútbol sonríe

Eso motivó que los simpatizantes se acercaran a Campos de Roca, en Brandsen, el country donde reside Maradona, para acompañarlo hasta el estadio.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1322290029314670603 #LPFxTNTSports | ¡Así llegaba D10S! En el día de su cumpleaños 60, Diego Armando Maradona ya está en el Bosque para el primer partido de la #CopaLigaProfesional



Gimnasia Patronato pic.twitter.com/brLKGgSmRJ — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) October 30, 2020

El entrenador llegó a las 18.15 al estadio en una camioneta, acompañado por Alejandro Ferrer, el dirigente de Gimnasia de mayor contacto con el técnico del “Lobo”; y otros allegados.

Más temprano los hinchas se acercaron al mural gigante ubicado en calle 131, conocida como Avenida Circunvalación, entre 53 y 56, en uno de los paredones lindantes de los talleres del ferrocarril Provincial, para “venerar” al ídolo en su cumpleaños.

En tanto, Facundo Giambrone, vocalista del grupo “Barón”, que compuso el tema "Taquito, Gambeta y Gol" en homenaje al astro, dijo esta tarde a Télam que “como si todos los días fuera Navidad, hoy lo decimos porque es el nacimiento del hijo de Dios, es eso lo que nos provoca”.

“Que venga Maradona a Gimnasia, que te mire, que te elija, para nosotros, los hinchas de Gimnasia, fue una revolución, y que quiera estar cerca de nuestro club”, agregó Giambrone.

“Hoy no se dio, por estas circunstancias de la pandemia, pero se evaluó la posibilidad de poder estar cerca de Diego y tocar el tema", señaló, y reconoció que ante estas circunstancias en particular "no sabía como podía llegar a cantarlo".

“Y ríndanse a sus pies y sientan el fervor de un Dios en llamas que en Lobo se convirtió”, dice en su estribillo la canción creada por el grupo Barón, y es parte de lo que reconoce al asegurar que “si Dios te mira se convertirán los bellos milagros, como dice el Indio Solari", concluyó el vocalista.