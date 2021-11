Diego Flores no se guardó nada en una conferencia imperdible

El entrenador no se guardó nada en sus declaraciones ydijo: "Me enteré este sábado, me sorprendió, primero lo tomé en forma de chiste, de broma; después sé que hubo un pedido, no creo que se postergue el partido, sería algo muy lamentable para la salud del fútbol y por este Fair play de esta Copa Argentina".

https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1457069823817621507 Esta es la respuesta del Club Godoy Cruz ante la petición de @CATalleresdecba sobre el cambio de fecha para el partido de Semifinales de Copa Argentina. pic.twitter.com/CUxkVRVxe0 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 6, 2021

El DT continuó diciendo sin pelos en la lengua: "Talleres se entera que Valoyes fue convocado a la selección de Colombia, y empieza a hablar de este tema. Después se le lesiona Auzqui, es un pedido de ellos la postergación, pero y el partido está programado y debe jugarse el viernes. Nosotros también tenemos nuestros problemas, tenemos un planificación. Sería injusto y muy triste si las autoridades permiten esto, nos sentiríamos estafados y a esto no se le harían ni a Boca ni River. No creo que si le citan a un jugador puedan manejar el calendario como quieran".

Qué dijo de la derrota ante la T

Flores analizó la caída del Tomba ante Talleres y manifestó: "Hicimos un gran primer tiempo, tuvimos tres situaciones muy claras y nos faltó precisión para marcar. El segundo tiempo fue muy parejo y desnivelaron el marcador en una pelota detenida, y vino otro gol con otro tanto de pelota parada. La falta de efectividad fue la clave para no quedarnos con los tres puntos".

Cuando se le consultó si le preocupa el promedio del descenso fue claro y dijo: "Con este equipo el descenso no me preocupa, perdimos frente a Boca Juniors en la Bombonera a cancha llena, lo podríamos haber ganado. Con San Lorenzo hicimos un gran partido y terminamos perdiendo. Ahora ante Talleres hicimos un gran partido y la gente tiene que estar orgullosa, hicimos muchos cambios y en el primer tiempo superamos al que está segundo en el torneo, este equipo está en pleno crecimiento, tenemos mucha juventud y van sumando experiencia".

Godoy Cruz ha bajado el nivel en los últimos partidos, aunque Diego Flores piensa diferente. "No creo que sea así, con Boca si tuvimos errores, pero estuvimos siempre en partido; a San Lorenzo lo superamos, tuvimos una error en una salida y perdimos, en el único partido que bajamos el nivel fue ante Central Córdoba. Este es un equipo que se impone frente a los rivales siendo protagonista", cerró.

Fotos: Diario UNO