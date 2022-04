Diego Flores despejó los rumores sobre su salida

El Traductor dejó sus sensaciones tras el empate ante el Pincha y admitió: "En este partido ante Estudiantes teníamos que revertir la imagen que dejamos ante Talleres en Córdoba, donde sufrimos defensivamente y no generamos juego. Ahora revertimos la situación y la imagen defensiva, aunque nos hayan marcado tres goles y parezca lo contrario. En este partido tuvimos mucha generación de juego, agresividad en los goles que convertimos y algunos errores individuales, no de funcionamiento".

Flores horizontal.jpg Diego Flores se siente con el apoyo suficiente para seguir en Godoy Cruz.

Diego Flores consideró que tiene el apoyo de la dirigencia: "En el club me dejan trabajar con tranquilidad. Los dirigentes siempre están al lado mío y del plantel. Hay buena convivencia. Obviamente tenemos que responder con resultados, por eso ahora tenemos que ir a Arsenal y ganar el partido, para que este punto sea bueno".

Sobre los rumores de su posible alejamiento dijo: "En lo personal trato de protegerme de eso, porque no me suma. Creo mucho en el proyecto, en lo que estamos construyendo e hicimos todo lo que teníamos que hacer. Lo que me da bronca es la seguidilla de partidos que merecemos ganar y no podemos hacerlo. Me da bronca".

"Tengo mucha confianza en el plantel y vamos a salir adelante. Si podemos sostener este proceso no solamente nos vamos a salvar del descenso sino que vamos a generar algo lindo con esta camada que tiene mucho valor futbolístico".

Sobre el estreno del VAR

El entrenador Diego Flores se refirió al debut del VAR, donde a Godoy Cruz le cobraron un penal a favor que marcó Martín Ojeda: "Lo veo bien, en estos primeros partidos va ser incómodo pero es una herramienta que puede servir mucho en el fútbol".

Fotos: Martín Pravata (UNO)