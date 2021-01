Diego Dabove: "Quiero que la gente se identifique con San Lorenzo"

dabove-sanlorenzo-1 (1).jpg Diego Dabove junto a Hugo Tocalli y el Pipi Romagnoli.

"Me decidí por SanLorenzo por la expectativa que me generó, por el análisis que hicimos del plantel, que tiene mucho talento y variantes para el juego. Sabemos el club en el que estamos", dijo el ex director técnico de Godoy Cruz.

"Quiero que la gente se identifique con el equipo", planteó Dabove, quien, a la vez, manifestó que las ideas que pretende plasmar en el "Ciclón" son similares a las inculcó en el Tomba y Argentinos Juniors.

"Intentaremos que se vea un San Lorenzo parecido a Godoy Cruz y Argentinos Juniors. Queremos plasmar bien nuestra idea: equipo corto, que presione lo más alto posible, que tenga personalidad y protagonismo y también que sea inteligente para defender bien", explicó el flamante DT.

El entrenador, quien reemplaza en el cargo a Mariano Soso, también celebró la reciente clasificación a la fase inicial de la Copa Libertadores de América, gracias al título de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana.

"Me puso muy feliz la clasificación a la Copa Libertadores. Tenemos una temporada muy competitiva por delante. Ahora tenemos que caminar el día a día, ir gestionando y tomando decisiones", expresó.

#SanLorenzo Diego Dabove: "Me encontré con un grupo entusiasmado y con ganas de trabajar. Más allá de cualquier situación puntual que haya pasado previamente, ahora lo que me queda a mí es caminar el día e ir viviendo situaciones propias para tomar decisiones".

En cuanto al plantel, Dabove también dejó precisiones: confirmó a Diego Braghieri como el primer refuerzo, descartó un posible retorno de Néstor Ortigoza, tendrá en cuenta a Fabricio Coloccini y ratificó que Santiago Vergini y el uruguayo Ramón Arias seguirán siendo parte del plantel pero no serán considerados.

"Este plantel es rico y alcanza para las tres competencias. Estamos trabajando para potenciar lo que tenemos y apuntar bien a los refuerzos", completó.

Además, respecto a lo grupal, explicó: "Tenemos la presión de estar en un club grande y la obligación de ganar siempre. Me encontré con un grupo entusiasmado por pelear lo que tiene por delante, desde la primera charla hice hincapié en lo grupal".