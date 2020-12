Diego Cardozo va en busca de un gran logro en Independiente

Para el jugador será diferente este partid. "Una de mis metas era llegar a los 100 partidos con la camiseta de Independiente Rivadavia en las tres etapas que he estado en el club y ante San Martín de San Juan voy a llegar a ese objetivo. Y me faltan 4 goles para ser el goleador histórico de los torneos ", conto el talentoso volante.

El jugador agregó: "Ojalá pueda meter esos goles, todavía no he podido marcar. Ojalá si me toca jugar pueda cumplir con este objetivo de llegar a los 100 partidos".

Con respecto al partido ante San Martín de San Juan, equipo en el que jugó, admitió: "Llegamos motivados, ha sido una semana tranquila después del triunfo que logramos ante Nueva Chicago, donde tuvimos contundencia y logramos revertir el resultado. Ahora vamos a enfrentar a un equipo duro, pero tenemos confianza en poder conseguir una victoria".

"Si logramos ganar podremos acercarnos a San Martín de San Juan, ya que nos pondremos a un punto. Nos quedan tres fechas y todavía tenemos chances de clasificar dependiendo de otros resultados", agregó.

El jugador habló de su momento personal y subrayó: "No me gusta estar en el banco, siempre quiero jugar pero con este problema de la pandemia y el parate es difícil tener un nivel alto. Estoy para sumar desde el lugar que me toque estar y de a poco voy a recuperar el nivel que tenía antes".

Retorna Impini

El entrenador de Independiente Rivadavia Marcelo Straccia confirmó el regreso en la defensa de Paolo Impini de cara al compromiso ante San Martín de San Juan, luego de cumplir la fecha de suspensión, en lugar de Enzo Suraci. El resto será el mismo equipo que le ganó 2 a 1 a Nueva Chicago. en Mataderos.

En definitiva los once serán: Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Impini y Leonel Ferroni; Félix Banega, Sebastián Navarro, Jesús Méndez y Matías Viguet; Ángel Prudencio y Lucas Fernández.

Los concentrados

Junto a los titulares fueron convocados los siguientes jugadores: Damián Cebreiro, Renzo Malanca, Enzo Suraci, Ignacio Irañeta, Diego Cardozo, Mauricio Sperdutti y Juan Amieva.