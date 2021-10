Diego Cardozo, el goleador histórico de la Lepra que sueña con el ascenso

El futbolista de 34 años, oriundo de Santa Fe, mantuvo una larga entrevista con Ovación y mostró su alegría por ser el goleador histórico en esta división: "La verdad que siento mucha emoción por los goles que llevo en Independiente Rivadavia. No caigo con los goles que he convertido en esta institución. Estoy muy feliz por este objetivo personal que se pudo cumplir. Soy un agradecido a este club y los hinchas que siempre me han demostrado mucho afecto".

"Es algo especial lo que siento por el hincha de la Lepra. Siempre me paran por la calle y me agradece todo lo que hago por este club. Siempre que me pongo esta camiseta trato de hacer lo mejor posible. A mí en esta institución, me ha ido bastante bien y ahora es muy lindo estar peleando el ascenso con el equipo", agregó.

Para Diego Cardozo es algo especial jugar en la Lepra: "Es el club donde he podido rendir al máximo. Me abrió las puertas en un momento difícil de mi carrera. Todos saben lo que representa este club. Tengo un tatuaje de Independiente Rivadavia que me lo hice en la temporada 2016. Toda mi familia es hincha de este club, le tenemos un cariño muy grande a esta institución y soy muy agradecido de se parte de la Lepra".

Cuando se le consultó uno de su mejores goles, no dudó en decir: "Uno de los más lindo que convertí fue en el clásico ante Gimnasia y Esgrima. Tuvo un significado especial. He tenido la suerte de convertir muchos goles y muchos fueron muy lindos".

Gol de Cardozo. Gimnasia (M) 0 - Independiente RM 1. Fecha 7. Primera B Nacional 2015. FPT.

El jugador ser refirió al encuentro ante Atlético Rafaela, que se jugará este viernes. La Lepra está cuarta, con 43 unidades. Se está clasificando al Reducido por el segundo ascenso. Sobre este encuentro, aseguró: "Tenemos un partido de local que lo tenemos que ganar para seguir en los puestos de arriba. Todos los rivales son difíciles, pero nosotros tenemos confianza en lo que podemos dar y la ilusión es poder jugar por el ascenso".

Cardozo horizontal tres.jpg

"El sueño que tenemos todos es poder lograr el ascenso, se lo merece este grupo y el hincha de Independiente Rivadavia. La misma ilusión que tiene de ascender el simpatizante, la tenemos nosotros", cerró el goleador.

Fotos: Martín Pravata (UNO)