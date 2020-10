El rosarino de 33 años sueña a lo grande, quiere seguir marcando goles con la camiseta azul y conseguir el ascenso con Independiente Rivadavia a Primera División.

"El broche de oro sería conseguir el ascenso en Independiente Rivadavia y después me retiraría tranquilo con esta camiseta. Soy uno de los jugadores históricos que más goles ha convertido en los torneos nacionales y dentro de poco voy a cumplir cien partidos en este club. Son objetivos que quiero cumplir", dijo Diego Cardozo en diálogo con Ovación.

Diego Cardozo horizontal una.jpg

El ex San Martín de San Juan, que no participó en el amistoso ante Godoy Cruz, tiene una distensión en la costilla del músculo oblicuo y se está recuperando. Sin embargo el volante pudo ser parte de la práctica de fútbol que Straccia dispuso en el Gargantini.

"Fue una sensación muy linda volver a pisar el Gargantini, donde se me cruzaron lindos recuerdos. Y trabajar en el estadio te da un marco diferente, veo a la tribuna y se me cruzan muchas emociones", reconoció.

Respecto al plantel que se ha formado dio su punto de vista: "Es un conjunto nuevo, son muchos los jugadores que hemos llegado y es un equipo en formación. Es un plantel diferente de lo que habitualmente se venía viendo y nos estamos preparando para encarar todo de la mejor manera".

Sobre su posición en la cancha reconoció que va a jugar "en el lugar que Marcelo Straccia quiera ponerme, yo voy a jugar de mitad de cancha para adelante. Si me ponen de tres también juego, tengo una ganas de jugar tremendas".

El cariño que siente por la Lepra

"A veces no caigo que estoy en Independiente Rivadavia, estoy muy orgulloso de volver a vestir esta camiseta. Soy un agradecido por el cariño que me brinda el hincha en la calle y por lo que escriben en las redes sociales. Ahora quiero devolverles esa confianza en la cancha. No nací en la Lepra pero creo que el cariño de la gente nace por el compromiso que ve que tengo por esta camiseta en las dos etapas que jugué en el club. Era mi cuenta pendiente volver a ponerme la camiseta". contó Cardozo.

"Cuando marqué el primer gol con la camiseta de la Lepra, habrá un festejo especial. Algo vamos a preparar cuando llegue el momento. Los hinchas me han dado algunas recomendaciones en las redes sociales", reveló.

Quiere ser entrenador y admira a Gallardo

Diego Cardozo contó que cuando deje de jugar quiere seguir vinculado al fútbol. "Tengo 33 años y quiero jugar siete años más. Cuando me retire me gustaría seguir la carrera de entrenador, ahora voy a empezar a hacer el curso, contó.

Y añadió: Tengo muchas experiencias en los clubes que he jugado. En estos últimos años de carrera que me quedan trataré de seguir aprendiendo y después seguir como entrenador".

A la hora de elegir un entrenador Cardozo no dudó en elegir al DT de River, Marcelo Gallardo. "Me gustaría ser un técnico a lo Marcelo Gallardo. Es mi ídolo, es un crack. Seguiré sufriendo como técnico. El fútbol tiene más sufrimientos que alegrías. Al que le gusta se levanta y sigue adelante", tiró.