Dibu Martínez: los "huevos bárbaros" de Argentina y la revancha de Brasil

Martínez se refirió al partido del próximo martes con Brasil (será a las 20.30 en San Juan) al decir que "no es una revancha, o en todo caso es una revancha para ellos". El guardavallas del Aston Villa inglés hizo referencia a la final de la Copa América que Argentina le ganó en julio pasado en el legendario estadio Maracaná.

"Dimos un paso gigante. Matemáticamente no está cerrado, pero viendo los resultados de la fecha sabíamos que ganar hoy era un paso gigante y por suerte lo dimos", añadió en declaraciones a la televisión.

Luego afirmó: "Sabíamos que iba a ser súper difícil. Especialmente mirando los resultados de ayer, ellos necesitaban sumar o ganar. Hicieron un gran partido, la cancha estaba muy difícil, no pudimos jugar mucho por el medio porque picaba mucho, estaba muy seca".

"Pero, como digo, este grupo va para adelante, nos merecemos todo. Trabajamos muy bien, te das cuenta de las ganas que tienen los chicos que se van sumando al proceso... Así que falta menos para lograr el objetivo y ojalá lo logremos", añadió.

"Tuve una muy difícil que se me mueve, me pica mal. Me asusté. La cancha estaba seca, pero picó rápido. Ahí está el trabajo de los arqueros, que a veces tenés que dejar el pie atrás por las dudas. Hoy lo dejé y me ayudó", cerró.