Di María y una confesión que nadie esperaba

N una entrevista con Telefoot, el extremo derecho reveló: “Cambiaría los 17 títulos por ganar una Champions con el PSG”. Y agregó: "No estamos lejos. A veces, no hace falta hacer una gran Champions. No hay que faltar a esos pequeños detalles que te hacen ganarla. Irme del PSG sin haberla ganado sería muy duro”.

En la previa del clásico ante el Olympique de Marsella, el Fideo Di María confesó: “Estoy orgulloso de seguir en la historia del club y formar parte de ella”.

Con Messi a su lado

A la hora de hablar de Lionel Messi, a quien ahora lo disfruta bien de cerca en el PSG, Ángel Di María aseguró: “Es una de las cosas que echaba de menos, jugar con Leo en un club”.

"Desde el día que empezó hasta hoy, siempre ha sido el mejor jugador del mundo y lo seguirá siendo. Lo que hace en el campo, nadie lo hace. Lo que él hace en los entrenamientos, nadie lo hace tampoco. Es único, hay que aprovecharlo en este hermoso momento", tiró.

Angelito también se refirió al potente trío ofensivo del PSG, con Neymar, Messi y Kylian Mbappé: “Estos son tres jugadores excepcionales, hay dos de ellos que siguen creciendo e intentan ganar el Balón de Oro. Y uno que es el mejor del mundo”.

Para finalizar, Di María lanzó: “Creo que este equipo y este grupo es muy parecido a lo que viví en Real Madrid en 2014 cuando ganamos la Champions. En ese momento, Cristiano Ronaldo, Bale o Benzema estaban en su mejor momento. Y ahora, Ney, Kylian y Messi también están en su mejor momento. Entonces, en ese sentido, se parece mucho a eso y creo que los tres pueden jugar juntos”.