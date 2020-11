"Después de este susto, Diego aprenderá a cuidarse"

El ex futbolista, de 51 años y radicado en Nápoles, formó parte de los seleccionados argentinos Sub-20 y, tras haber comenzado su carrera en Argentinos Juniors, se retiró en 1999 con la camiseta de Brown de Arrecifes.

"A Diego hay que cuidarlo. Mi hermano tiene un carácter muy particular, no es fácil cambiar a Diego y ahora depende de él comenzar a cuidarse o seguir siendo el rebelde de siempre", añadió Hugo Maradona, quien adelantó que planea viajar a Buenos Aires en las próximas horas para poder acompañar al ex capitán del seleccionado argentino.

Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue operado este martes por la noche en al Clínica Olivos por el neurocirujano Leopoldo Luque, su médico de cabecera, quien sostuvo que la intervención fue "exitosa" y su resultado "tal como se esperaba".