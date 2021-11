¡Desgarrador! Qué dijo Enzo Pérez tras realizarse estudios por su lesión

En caso de que no tenga ningún hueso ni ligamento en la zona comprometidos podría arrancar la pretemporada 2022 con el resto del plantel millonario.

https://twitter.com/DeportesMinuto/status/1462847897972715525 Enzo Pérez tras realizarse los primeros estudios en la lesión que sufrió en su codo izquierdo, en la victoria de River 1 a 0 sobre Platensepic.twitter.com/V7bPKKQV77 — MINUTO DEPORTES (@DeportesMinuto) November 22, 2021

"Hoy a la tarde cuando vaya al entrenamiento me van a comunicar mejor lo que tengo, así que estoy esperando que lo vean los médicos y ahí tomaremos la mejor solución posible", le dijo a la prensa.

"No sé cuál será el tiempo de recuperación. Cuando le pregunté al médico en el banco, me dijo: ‘Olvidate del campeonato’. Así que ahí me cayó un poco la ficha, por eso fue mi llanto", aclaró.

En caso de tener que operarse, podría estar alrededor de tres meses sin poder entrenarse de manera normal, por lo que no arrancaría la pretemporada, que será en enero debido a los cambios en el calendario por tener el Mundial de Qatar a fines de noviembre.