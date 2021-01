Deportivo Maipú ya conoce al rival de cuartos: día y hora

La definición tendrá la misma modalidad que en los partidos por la Fase 2 Segundo Ascenso, en el caso de igualar en los noventa minutos la serie irá a los penales.

El equipo de Calle Vergara, que viene de eliminar a Camioneros, está a tres partidos de llegar a la Primera Nacional.

Así se juega la nueva instancia por el ascenso

Esta segunda fase estará integrada por ocho equipos, los siete clubes ganadores de la Primera Fase eliminatoria y el perdedor de la final del ascenso que saldrá del partido que jugarán el este lunes Güemes de Santiago del Estero ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

El club perdedor de la Epata Final ocupará la posición 1°. El resto de los clubes mantendrán el ordenamiento de la Primera Fase. Deportivo Maipú que está en la segunda posición y tiene que jugar con el 7mo. que fue el equipo santafesino.

Esta segunda fase la disputarán los equipos clasificados que fueron los siguientes: Deportivo Maipú, Chaco For Ever, Douglas Haig de Pergamino, Sarmiento de Resistencia, Deportivo Madryn, Sportivo Las Parejas y Sportivo Belgrano de San Francisco. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1º c 8º, 2º c 7º, 3º c 6º y 4º c 5º-.

La Tabla

2 DEP. MAIPÚ

3 CHACO FOR EVER (Resistencia)

4 DOUGLAS HAIG (Pergamino)

5 SARMIENTO (Resistencia)

6 DEP. MADRYN (Pto.Madryn)

7 SPORTIVO LAS PAREJAS (Las Parejas)

8 SP. BELGRANO (San Francisco)

Los cruces de la SEGUNDA FASE

-Perdedor de GUEMES (SdE)/VILLA MITRE vs. SP. BELGRANO (San Francisco).

-DEP. MAIPÚ - SPORTIVO LAS PAREJAS (Las Parejas).

-CHACO FOR EVER (Resistencia) - DEP. MADRYN.

-DOUGLAS HAIG (Pergamino) - SARMIENTO (Resistencia).