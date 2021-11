Defensa y Justicia goleó a Atlético Tucumán y está segundo

#TorneoSocios | Fecha 22 | resumen de Atlético Tucumán - Defensa y Justicia

Por el lado de los tucumanos, Atlético suma ya seis partidos sin ganar, en un marco en el que su técnico Pablo Guiñazú no tiene muchos recursos en el banco, por lo que apostó a los juveniles a los que viene haciendo debutar en los últimos encuentros.

La síntesis:

Atlético Tucumán 0: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Matías Orihuela, Guillermo Acosta, Abel Bustos, Joaquín Pereyra, Renzo Tesuri; Ramiro Ruiz Rodríguez y Ramiro Carrera. DT: Pablo Guiñazú.

Defensa y Justicia 4: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Marcelo Benítez; Kevin Gutiérrez y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini; Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Goles: en el primer tiempo: 21m Merentiel (DyJ). En el segundo tiempo: 18m. Hachen (DyJ), 23m. Bou (DyJ), de penal y 31m. Pizzini (DyJ) .

Cambios: en el segundo tiempo: 19m. Leonardo Heredia por Carrera (AT), Franco Coman por Tesuri (AT) y Emanuel Rosales por Pereyra (AT), 25m. Raúl Loaiza por Hachen (DyJ); 31m. Junior Benítez por Ruiz Rodríguez (AT); Franco Paredes por Rotondi (DYJ) y Alexis Soto por Benítez (DyJ); 40m. Matías Rodríguez por Tripichio (DyJ) y Braian Rivero por Gutierrez (DyJ).

Amonestados: Acosta, Ortiz y Bustos (AT).

Árbitro: Andrés Gariano.

Cancha: Atlético Tucumán.