De ser campeón Intercontinental con Boca a estar desocupado

Los ahorros que había acumulado en el Xeneize fueron retenidos, una situación que les ocurrió a muchos argentinos.

Tras la crisis de Argentina en el 2001 regresó a Universitario de Perú, el club donde se inició y ganó tres títulos locales.

"Perdí mucho dinero con el corralito. Fue pesado. Por eso mi decisión fue irme en ese momento. Tenía otros equipos para quedarme, pero me fui. Nunca pude recuperar lo que tenía", le contó a Radio La Red.

Después de retirarse como futbolista trabajó durante una década como coordinador de las inferiores del club Universidad César Vallejo, pero en el 2020 en el inicio de la pandemia del Covid se quedó sin trabajo.

"No tengo trabajo. Hoy la tengo que pelear como la mayoría. Hay gastos, hay que pagar el agua, la luz, el teléfono, la universidad. La cosa no está fácil ahorita por esta pandemia que nos ha generado un mal a nivel mundial. Pero trato siempre de salir adelante", dijo Pereda.

“Tengo gratos recuerdos de aquella época en Boca, con grandes amigos. En Argentina la pasé muy bien, me trataron de la mejor manera. No solo la gente de Boca, todos me trataban de la mejor manera. Mi experiencia, al igual que la de mi familia fue muy positiva. Siempre voy a estar muy comprometido con el club. Siempre estaré agradecido por todo el cariño que me brindaron", dijo.

"Por supuesto que tengo ganas de ir a Boca, estaría muy contento. Quién sabe lo que pasará mañana", deslizó