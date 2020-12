Darío Alaniz tendrá un debut más que especial en Huracán

Sobre sus primeros días en el club y con el plantel que cuenta, hizo un análisis y reconoció: "En estos primeros días que me he hecho cargo del plantel, veo mucho compromiso, entusiasmo por revertir la situación. Creo que ganando un partido los jugadores van a tener confianza y el equipo será otro. He notado un equipo muy unido y que tiene mucha predisposición para trabajar. Tuvimos una conexión rápida con el plantel".

https://twitter.com/prensahuracan/status/1338592336176148480 ¡Juega Huracán!



Este domingo, el Globo visita a Juventud Unida en el Estadio J. Gilberto Funes desde las 19 hs.



¡Vamos Globo! pic.twitter.com/xcnre3rf7I — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) December 14, 2020

"Siempre que llega un entrenador a un club, todos los jugadores tienen chances de jugar- Sobre esta situación admitió: "Se abre la esperanza para todos los jugadores. Cada partido voy a buscar con lo mejor que tenga. No podemos regalar nada en los partidos que nos resta jugar", agregó.

Sobre la meta, el Lechuga la tiene clara y subrayó: "Queremos conseguir el ansiado ascenso. Nosotros, en esta etapa mientras los números nos den, vamos a luchar por la primera final del ascenso. Si ganamos los tres próximos partidos tenemos grandes chances de llegar a una final".

En lo personal, Darío Alaniz aseguró: "Vamos hacer nuestro mejor trabajo con nuestro cuerpo técnico. Siento el apoyo del hincha en la calle, he recibido muchos mensajes. Es una apuesta muy grande venir a dirigir a Huracán Las Heras".

Por último, Alaniz dijo: "Tuve la oportunidad de hablar con Martín Astudillo cuando se desvinculó y nos conocemos desde la etapa en Godoy Cruz. Es una gran persona y profesional. Tenemos una gran relación con Martín".