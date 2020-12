Darío Alaniz sería el nuevo entrenador de Huracán Las Heras

Sergio Arias, Claudio Del Bosco y Juan Carlos Bermegui también están en la carpeta en el equipo de calle Olascoaga.

El Lechuga pica en punta, conoce el club, en sus inicios como entrenador estuvo en Huracán y tiene el antecedente que ascendió en Gimnasia y Esgrima a la Primera Nacional. Además tuvo un gran trabajo en la divisiones inferiores de Godoy Cruz, dirigió a FADEP y su último club fue Juventud Unida, justamente el próximo rival del Globo en el Federal A, en la 3ª fecha, en San Luis (en esta fecha tendrá jornada libre).

El Lechuga trabajaría junto al preparador físico Franco Cadile en el cuerpo técnico: estuvieron juntos en Gimnasia y Esgrima y Juventud Unida de San Luis. Todavía no define quien será su ayudante de campo.

El ex volante manifestó sobre su posible llegada a Huracán: "Por el momento conmigo no hablado nadie, he sentido rumores sobre mi llegada", le dijo el Lechuga a Radio Nihuil.

Al entrenador le gustaría conducir al equipo y dijo: "Para mí es una alegría que sea tenido en cuenta para estar al frente del plantel. Es un club que aprecio y ojalá se pueda dar. Estoy dispuesto a hablar siempre y cuando Martín Astudillo no esté vinculado a la institución, por respeto y porque Martín es un amigo y lo conozco de toda la vida".

"Ojalá se pueda dar de trabajar ahí, el objetivo del club es conseguir el ascenso", fue otro de los conceptos que brindó el Lechuga Alaniz.

En las próximas horas se podría concretar la llegada de Alaniz al Globo. Hoy el equipo está último en la zona y tendrá cuatro partidos para revertir la situación.

Alaniz recordó su paso como entrenador del Globo y subrayó: "En mis comienzos como entrenador estuve cuando el presidente era Ricardo Pistone. Dirigí la Liga, clasificamos al Torneo del Interior, la situación del club no era buena. Cuando yo llegué al club le estaban por ponerle un candado y hoy es otra la situación con el crecimiento y es una alegría para el pueblo de Las Heras"

Se despide Astudillo

El entrenador Martín Astudillo junto a su cuerpo técnico -conformado por su ayudante de campo Sergio Aldunate, el preparador físico César Castilla y Esteban Dovetta el entrenador de arqueros- se despedirá del plantel. La práctica será dirigida por Abdo Alí, el entrenador de la Liga y el preparador físico Gastón Cinquemani.

Huracán este fin de semana tendrá la jornada libre y volverá a jugar en la 4ª jornada en San Luis ante Juventud Unida.