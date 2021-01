Daniel Oldrá: "Yo no soy mago, esto es de los jugadores"

Al término del partido, en la zona baja del Malvinas Argentinas, el Gato Oldrá dialogó con la prensa y aseguró que "esto es de los jugadores" y que él no es ningún mago.

"Yo no soy mago, esto es de los jugadores. Si han ganado estos partidos es por lo que venían haciendo con Diego Martínez, yo no me quiero colgar ninguna mochila. Si algo se cambió fue porque los jugadores se lo propusieron y dejaron la vida en cada pelota", contó el manager del club.

Y agregó: "Uno trata de acompañar en estas situaciones, como siempre he dicho tengo el carnet de entrenador pero he intentado no serlo. Los distintos momentos del club me han llevado a dirigir".

"Esto es de los jugadores, si han cambiado el rumbo es porque ellos se lo propusieron logrando dos triunfos seguidos", reiteró valorando a los futbolistas.

Sobre la chance que se presentó, una vez más, la de dirigir interinamente en momentos donde los resultados no se conseguían, opinó: "A pesar que muchas veces me ligo muchos palos, estoy para esto. He tratado de darles a cada entrenador que pasó por el club las armas para que les vaya bien porque es lo que he sentido toda mi vida. Hoy me tocó estar de nuevo y tratamos de acomodar la situación".

Respecto a si la llegada de Sebastián Méndez, que comenzará su segundo ciclo en el Expreso cuando finalice la Copa Diego Maradona, es la mejor opción dijo: "Creo que sí por lo que él conoce y por que la gente lo quiere. A partir de muchos cambios esto tiene que comenzar a funcionar, venimos de un año y medio sufriendo mucho. Con la llegada de Méndez vamos a volver a ser lo que siempre fue el club".

Siguiendo en la línea de los malos momentos que vivido el Tomba estando en la máxima categoría del fútbol argentino, les mandó un mensaje a los exitista del fútbol argentino.

"Hemos pasado un montón de malas, el fútbol tiene estas cosas y el fútbol no tiene memoria. En la Argentina lo único que sirve es ganar, y si no se gana siempre hay problemas. A partir de ahora hay que cambiar un montón de cosas para seguir creciendo como equipo", reconoció.

Por último habló del partido del próximo sábado ante el Fortín: "Intentaremos a llegar lo mejor posible al partido con Vélez y que llegué rápido el Gallego", cerró entre risas el Gato.