Daniel Moyano, autocrítico con la racha negativa del Globo

Moyano huracán horizontal uno.jpg Daniel Moyano es una de las figuras de Huracán Las Heras en el Torneo Federal A.

Sobre la llegada del Matías Minich como entrenador, el tucumano expresó: "En estas dos prácticas que hemos tenido nos dio algunos conceptos. Es poco el trabajo que hemos tenido con él peroel objetivo es corregir algunos errores para llegar de la mejor manera al partido ante Peñarol de San Juan".

Huracán las Heras lleva tres derrotas consecutivas en el Torneo Federal A y sobre esta racha negativa analizó: "Nosotros nos hacemos cargo de esta mal momento y sabemos que los jugadores somos los que entramos a la cancha. Ahora tenemos que pensar en lo que viene para sacar al equipo adelante porque este club no se merece estar en la zona de abajo y todavía quedan muchas fechas".

Moyano se refirió al choque ante Peñarol de San Juan que se jugará este sábado en Las Heras: "Es una final. Tenemos que sumar los tres puntos en nuestra cancha y revertir esta racha negativa".

Sobre el alto nivel que ha tenido en estos partidos, aseguró: "A medida que pasan los partidos me siento con más confianza. Es clave el trabajo del entrenador de arqueros, Esteban Dovetta, quien me ha ayudado muchísimo. Vamos a tratar de mantener este nivel".

Agradecido al Lechuga Alaniz

Moyano se refirió a la salida del entrenador Darío Alaniz, quien dejó su cargo luego de la derrota en Bahía Blanca ante Olimpo por pedido de los dirigentes: "La verdad es que me dolió la salida de Darío porque fue quien me abrió las puertas para venir a jugar a Huracán Las Heras. Estoy muy agradecido, es muy buena persona y siempre me daba muchos consejos. Esto es fútbol y lamentablemente cuando no se consiguen buenos resultados el fusible siempre es el entrenador".

Fotos: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.