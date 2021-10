Daniel-Killer-Seleccion-Argentina.jpg

"Jugué 34 partidos en la Selección argentina, pero me lesioné los meniscos al trabar contra Arsenio Ribecca de Newell’s en la Copa Libertadores, y hasta sentí el ruido. Me costó muchísimo recuperarme y de hecho, jugué diez años infiltrado. En aquel tiempo me operó el doctor Fernández Schnorr, que trabajaba en Independiente. En ese entonces te sacaban el menisco entero y ya te quedabas sin la protección que necesitaba la rodilla. Me llegaron a sacar siete jeringas de sangre y líquido sinovial pero seguía jugando igual, con la rodilla hecha pelota, porque era un animal", enfatizó.

"Hubo una reunión entre nosotros. Estaban los tres capitanes, Daniel Passarella, Leopoldo Luque y Ubaldo Fillol. Recuerdo que me llamó para que habláramos mi compadre Américo Gallego. Y Passarella me dijo: 'tío –porque él me llamaba así- tengo una mala y una buena noticia' y me dijo que Menotti le preguntó con quién quería hacer dupla defensiva y que él respondió que con Galván, porque se llevaba mejor en el campo de juego, pero que todos querían que yo me quedara igual en el equipo", señaló sobre el hecho de haber jugado la Copa del Mundo.

"Formé parte de un gran grupo. Nos motivábamos y nos hablábamos permanentemente. Y era difícil llegar a la Selección. Yo hice como 28 goles en Rosario Central e iba al frente como loco. Hoy están arruinando el fútbol, me da vergüenza lo que por ejemplo hacen en los equipos rosarinos. No sé cómo hace 'Kily' González para bancarse, y en Newells cambian a cada rato de director técnico. Está lleno de gente de afuera, de otros países, no se entiende. Antes, no era necesario nada de todo esto. Se jugaba diferente", afirmó.

Fue compañero de Sampaoli

"En ese entonces él era muy joven. Era volante y muy rompe pelotas (risas), pero buen tipo. Me vinieron a buscar a Estudiantes de Río Cuarto y luego Reinaldo Volken me llevó a Unión. Yo ya era muy veterano y con muchos problemas en la rodilla. Jugué en el Aprendices Casildenses y no cobré, porque jugué allí para ponerme en condiciones", cerró.