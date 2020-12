Dani Alves rompió el silencio y en Boca "pararon las orejas"

dani-alves.jpg

Sin embargo, el propio crack brasileño se encargó de dejar en claro el cariño que le tiene a la institución y la chance de llegar al club.

En una jugosa entrevista para la TV de Chile, Dani Alves fue contundente: “La gente rumorea muchas cosas, pero yo pongo la verdad por delante. En ningún momento ha sido planeado jugar en Boca”.

Además, el ex jugador del Barcelona agregó: “Por más que me guste y me apasione cómo la gente vive y disfruta el fútbol, dándole sentido a todo lo que hacemos por el ambiente que genera. Nunca barajé el hecho de ir y jugar ahí. Siempre fue más del exterior que del interior”.