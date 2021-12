Damián De Hoyos y el desafío de jugar en el Deportivo Maipú

"Me sedujo la posibilidad de dar el salto de categoría, de pasar a una con mayor jerarquía. Era un deseo pendiente que tenía y cuando apareció esta chance, no lo dudé", reveló el ex jugador de Juventud Unida de San Luis.

Sobre su llegada al club, contó: "Me llamaron los dirigentes y el entrenador. Me gustó la idea de venir a este club, que es muy ordenado y está haciendo sus primeros pasos en la Primera Nacional. En lo personal significa mucho que se hayan fijado en mí".

El atacante, que tiene mucho recorrido jugando en muchos clubes del ascenso, añadió: "Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con mis nuevos compañeros. Siempre es importante arrancar una pretemporada lo más pronto posible, estoy con mucha predisposición en esta nueva etapa que voy a encarar en el fútbol".

Sobre sus condiciones futbolísticas, admitió: "Soy un jugador que se caracteriza por la entrega y no dar ninguna pelota por pérdida. Como delantero trato de estar bien ubicado para terminar bien la jugada".

https://twitter.com/Deportivo_Maipu/status/1469295046209904645 #PrimeraNacional Dos más para el Cruzado

Este lunes #DeportivoMaipú inicia la pretemporada y se suman al plantel: el defensor Alejandro Cabral, que viene de ascender en Flandria y el mediocampista Fabricio Illanes, de Peñarol SJ.



¡Bienvenidos! #SomosMaipú pic.twitter.com/pl0xmijnmo — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) December 10, 2021

Este lunes arrancará la pretemporada del Deportivo Maipú. Será a las 17 en el predio la Fortaleza. Será la presentación del entrenador Juan Manuel Sara. Además, estarán presentes los tres refuerzos: el defensor Alejandro Cabral, el volante Fabricio Illanes y el delantero Damián De Hoyos.

Fotos: Gentileza Deportivo Maipú y Diario La República de San Luis.