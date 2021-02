Dabove pondrá un equipo alternativo en la Copa Argentina con una sorpresa

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSanLorenzo%2Fstatus%2F1361692561547624453 ¡Fútbol en el Bidegain!



Jueves a las 21.10 Liniers, en Mar del Plata por @Copa_Argentina



#VamosJuntosCiclón

El técnico aún no dio conocer si jugará desde el inicio Franco Troyansky, al que volvió a utilizar en la zona de ataque, pero está a la espera de que firme su contrato para poder contarlo y, en caso de que el ex Unión de Santa Fe no sea de la partida, en su lugar irá Mariano Peralta Bauer.

Entonces, el once que se perfila para jugar ante Liniers el próximo jueves a las 21.10 sería: José Devecchi; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas; Lucas Menossi, Manuel Insaurralde, Óscar Romero; Ángel Romero, Alexander Díaz y Franco Troyansky o Mariano Peralta Bauer. .

Por otro lado, el futbolista Juan Ramírez, uno de los puntos altos del equipo en la victoria frente a Arsenal de Sarandí por 2 a 1, se mostró entusiasmado pensando en las competencias que tendrá San Lorenzo en este semestre.

El atacante del elenco de Boedo dejó en claro que el equipo azulgrana tiene que "pelear todos los frentes" aunque reconoció que "la Copa Libertadores es importante para el club" (certamen en el cual San Lorenzo se medirá con Universidad de Chile en la segunda fase).

"Todos los rivales que llegan a esta instancia son buenos, tienen sus condiciones. La U es un equipo grande, respetable, pero tenemos que afrontarlo de la mejor manera y hacer las cosas bien.

Tenemos un gran equipo para pasar de fase", señaló.

Acerca del triunfo ante Arsenal, dijo: "Los primeros 25 o 30 minutos corrimos muchísimo y ahí es cuando sacamos la diferencia.

Con el correr de los partidos lo vamos a ir mejorando. Es el principio de todo, la cancha estaba pesada y por ahí eso se notó un poco. Creo que hicimos un gran partido y estamos por el camino correcto".

En diálogo con TyC Sports, Ramírez habló del trabajo de Dabove y manifestó: "Nos estamos adaptando a lo que quiere el entrenador.

Estamos trabajando en la intensidad, tratar de mantenerla a largo plazo durante los partidos. Es lo que venimos haciendo. La idea del entrenador es esa. Hay que captar rápido lo que pide".

"El entrenador nos puso las condiciones, nos dijo las cosas claras en la cara a todos los jugadores, que el que esté mejor iba a jugar. Nadie tiene que decir nada. El entrenador pone un equipo en cancha y hay que aprovecharlo. La idea fue desde un principio que el que mejor está, juega", aseveró.