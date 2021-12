Cuál fue el momento en que Gallardo pensó en irse de River

El día en que el DT se consagró campeón de la Liga Profesional tras vencer 4-0 a La Academia en el Monumental, admitió que "hubiera agarrado de la mano a Benjamín y me habría ido a casa. Esa hubiera sido otra manera de terminar mi vínculo y estar en paz".

gallardo4.jpg

Sin embargo, los jugadores millonarios le cantaron en la fiesta de festejo del título "Gallardo es de River, de River no se va". Ese hecho y los pedidos de los hinchas en las redes sociales hicieron que cambiara de idea.

"No me dejaron evaluar demasiado, ayer hice el click", dijo y que su deseo era "decidir sin generar que lo externo me generara un peso y no involucrar a muchas más personas, simplemente un deseo sentimental y personal".

"Me estoy poniendo más viejo y más sentimental. Las experiencias de los años las va agarrando y asimilando y más allá del foco profesional y seguir valorando lo que hacemos, porque somos un grupo humano que nos ponemos como objetivos seguir a un nivel que tenga relación con la historia del club y requiere esfuerzo, compromiso, que tengas una buena energía para transmitir", dijo el entrenador, que llegará a los ocho años y medio en la entidad de Núñez.