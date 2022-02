Crudo testimonio: Miguel Russo habló de su lucha contra el cáncer

Miguel-Russo-Boca.jpg

"Amo a la gente de Millonarios porque estuvo al lado mío en el momento más difícil de mi vida junto a toda Colombia. Jamás me invadieron en nada. En Argentina hacés quimioterapia y te quieren sacar una selfie con el celular; en Colombia hubo un respeto total. No tenía invasión, me cubrieron y protegieron y eso me hizo sentir mejor", dijo.

Luego habló de su rehabilitación. "Me reía. Decía 'hijos de puta', porque venían y me decían que estaba bien pero yo sabía que estaba muy mal. Era un momento delicado de mi vida que por suerte pude sacar. Estoy escribiendo de todo esto, me falta terminarlo", señaló.

Luego añadió: "Jugué las finales del torneo contra Santa Fe, que es como el River-Boca de Colombia, y dos días antes de un partido me había dado quimio. Estaba abajo de la lluvia dando indicaciones. Mi oncólogo no entendía nada, pensaba que era imposible que un tipo estuviera viviendo lo que estaba viviendo por cómo estaba 48 horas antes".

"El hecho de ver rodar la pelota me sanaba más que todo lo demás. Me emociona eso porque en definitiva no lo he dicho nunca esto", enfatizó.