Cristiano Ronaldo: "Tengo 36 años y seguiré ganando"

Con Manchester United que lleva tres fechas sin ganar en la Premier League, el portugués recibió cuestionamientos por su escasa colaboración defensiva: "Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Mi papel en el club es ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo".

ronaldo-manchester-1.jpg Cristiano Ronaldo acumula 6 goles en su vuelta al Manchester United

"La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto. La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien", resumió.

Desde que regresó al Manchester United CR7 acumula 6 goles en 8 encuentros ya que hizo 3 tantos en 3 partidos de Champions y otros 3 en 5 partidos de la Premier League. El equipo está 7mo. a 8 puntos del líder Chelsea (con un partido menos) y una campaña de 4 victorias, 2 empates y 2 caídas.

Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro y dos del premio FIFA The Best, suma 34 títulos a nivel de clubes y selección con una impresionante marca de más de 800 goles en partidos oficiales y amistosos.

