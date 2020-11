Cristian Taborda y su sueño de ascenso en el Deportivo Maipú

Luego agregó: "Ya conozco esta ciudad cuando jugaba en Gimnasia y Esgrima y se me ha hecho más fácil la adaptación. Y también conozco a varios compañeros que están jugando en Deportivo Maipú".

Con respecto a su estado físico, dijo: "Me falta un poco de ritmo futbolístico. Debutamos en la segunda fecha ante Huracán y trataremos de ponernos bien físicamente para estar a disposición del entrenador".

Sobre la zona que le tocó a su equipo, subrayó: "Creo que la zona va estar competitiva, todos los equipos se han reforzado bien. Nosotros dejaremos todo en la cancha para darle una alegría al hincha del Deportivo Maipú".

"Como a todo delantero me van a exigir, este es un juego en conjunto. Ojalá pueda convertir muchos goles para lograr el objetivo de ascender", cerró el Mono.

https://twitter.com/Deportivo_Maipu/status/1329952864249270273 #FederalA ¡Camino al ascenso! Ya está confirmada la hoja de ruta que tendrá #DeportivoMaipú:

F1: Libre

F2: Huracán LH (V) 09/12

F3: Juventud Unida SL (L) 13/12

F4: Sansinena (V) 20/12

F5: Olimpo (L) 27/12

F6: Villa Mitre (V) 03/01

F7: Dep. Madryn (L) 10/01#SomosMaipú ⚫️⚪️ pic.twitter.com/aVb7MrLwq6 — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) November 21, 2020

Su opinión de la muerte de Maradona

Taborda sufrió el impacto del fallecimiento de Diego Maradona. "La verdad que fue una noticia de mierda. Justo me había puesto a ver televisión y me enteré. No lo podía creer, se lo recordará de la mejor manera al más grande del todo el mundo", cerró.