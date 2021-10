Cristian-Lucero-Adrian-Lucero-Chipre.jpg

-¿Se juntan seguido con Adrián? ¿Viven cerca?

-Sí, estamos a 50 kilómetros, nos juntamos siempre que tenemos un tiempito porque los horarios de entrenamiento y de partidos son distintos.

-¿Cómo estás viviendo estos momentos en Olympias Lympion de Chipre?

-Estoy muy feliz, tengo continuidad, que es lo un jugador siempre quiere y estamos terceros en el torneo, está primero el Paralimni de mi hermano Adrián.

Cristian-Lucero-familia-1.jpg

-¿Cómo es el club y el lugar donde estás?

-Es un club que ascendió ahora, es la primera vez en su historia que juega en segunda división y el objetivo es mantenerse. Con mi familia vivimos en Lympia, un pueblo muy tranquilo que está a 15 minutos de la capital Nicosia y a 15 minutos de Lárnaca, donde está el mar.

-¿En qué momento de la pandemia se encuentran?

-Acá esta todo muy bien gracias a Dios, solo se usa el barbijo para estar en los shoppings o en el supermercado, no hay muchos contagios del virus pero igual las personas se cuidan y son responsables.

-¿Te acordás el día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-Empecé muy chico en la escuelita de Huracán (nada tiene que ver con el club lasherino) y después fui a Independiente Rivadavia, donde hice todas las inferiores hasta debutar en primera. Siempre mi papá y mamá nos acompañaron.

-¿Te quedó la espina por no ascender con Huracán?

-La verdad que lo que viví en el ascenso al Federal A fue maravilloso y tenía la ilusión de volver a subir, estábamos muy bien en el torneo pero la pandemia cortó con nuestro objetivo, en junio se terminó mi contrato y me vine a Grecia.

-¿Qué representó la Lepra en tu carrera?

-Fue el principio de una profesión hermosa, pasé momentos muy lindos en infantiles e inferiores y me dio la posibilidad de debutar a nivel profesional.

-¿Qué opinás de la campaña que está haciendo Independiente?

-Me pone muy contento, tengo amigos ahí y siempre quiero que les vaya bien, ojalá se pueda dar lo que el hincha tando desea y sueña.

-¿Cómo fue tu paso por Grecia?

-Me fue muy bien, fue corto pero muy intenso, jugábamos tres partidos por semana, tuve la suerte de hacer goles y que el equipo hoy juegue en segunda división.

Cristian-Lucero-familia-2.jpg

-¿En San Luis y en Formosa cómo te fue?

-En Juventud era muy chico, quizás no tuve la continuidad que necesitaba pero es un club donde volvería, tengo lindos recuerdos. En Formosa la pasé muy mal, no cobrábamos y me volví a Mendoza.

-¿Le sirvió a tu familia el reparto de pañales que tuviste con tu esposa?

-Sí, fue una gran ayuda, cuando empezó la pandemia el sueldo no era el mismo, teníamos que hacer algo para generar dinero y a mi esposa se le ocurrió la venta de pañales, nos fue bastante bien ja ja.

-¿En qué otro equipo del fútbol mendocino estuviste más feliz?

-En Algarrobal fue muy lindo porque jugué como en el barrio, con amigos, sin cobrar un centavo y salimos campeones. Despues los momentos más felices fueron con los ascensos con Gutiérrez y Huracán y la última etapa en Independiente (perdimos la semifinal con Sarmiento de Junin).

-¿Qué debe tener un delantero para ser eficiente? ¿Has progresado mucho?

-Creo que la perseverancia y tranquilidad son fundamentales porque hay partidos que no se dan muchas chances y las pocas hay que tratar de aprovecharlas. Si miro al Toro que empezó con 17 años y me miro ahora siento que he aprendido mucho cómo moverme dentro del área y creo que todavía puedo seguir aprendiendo.

Más datos del Torito

Cristian Alfredo Lucero nació el 1 de octubre de 1987 en el hospital Español.

Su familia está integrada por su esposa, Mariana (tiene 32 años) y por su hijo Santiago (3).

Sus clubes:

Independiente Rivadavia (estuvo desde las inferiores hasta su debut en el Argentino A)

Juventud (San Luis)

CEC

Guaymallén (Argentino B)

Club Sportivo Patria (Formosa)

Algarrobal

Atlético Argentino

Rivadavia

Andes Talleres (Federal B)

Montecasers ( Federal B)

Gutiérrez (Federal B y A)

Huracán Las Heras (Federal B)

Beltrán

Indepependiente Rivadavia

Huracán Las Heras (Federal A)

Almopos Aridea (tercera división de Grecia)

Olympias Lympion (segunda división de Chipre)

Así juega Lucero: