Cristian Lucchetti se va de Atlético Tucumán "triste, dolido y decepcionado"

El mendocino, que llegó a Atlético Tucumán en 2012, tuvo palabras de elogio para su comprovinciano Tomás Marchiori al indicar que con él "a mi humilde entender Atlético tiene arquero para 10 años".

Respecto de su futuro, mientras ya se habla de una oferta de Belgrano de Córdoba, el Laucha señaló: "Me siento con muchas ganas de seguir jugando, por eso aprovecho para contarles que si llego a tener alguna propuesta la analizaré y veré qué hago, para mí es difícil pensarlo así porque tenía casi asumido que me retiraría defendiendo la camiseta de Atlético".

Cristian-Lucchetti-1.jpg Cristian Lucchetti jugó 298 partidos en Atlético Tucumán

La trayectoria de Cristian Lucchetti

Banfield 1996-2003

Santos Laguna (México) 2003-04

Racing 2004-05

Banfield 2005-10

Boca 2010-11

Banfield 2011-12

Atlético Tucumán 2012-21

Fue campeón de la B Nacional con Banfield y Atlético Tucumán. Con el Taladro también ganó el Apertura 2009 de Primera División.

La emoción de Cristian Lucchetti

"Mi intención siempre fue seguir en el club aportando desde mi lugar y me parece muy poco ético aceptar un contrato sin tener chance alguna de poder competir y esto los directivos ya lo sabían. Me parecería una falta de respeto al hincha aceptar un nuevo contrato sabiendo que no voy a estar en igualdad de condiciones con mis compañeros; siento que estaría perjudicando a Atlético desde lo económico y es lo último que quiero", expresó Cristian Lucchetti.

"Me hubiera gustado que me lo comunicaran antes del último partido, porque sin dudas es algo que los directivos ya lo habían hablado con el nuevo DT, pero de esa forma me daban la oportunidad de despedirme del hincha", agregó.

Por último, dejando de lado su malestar, expresó: "Vivimos cosas increíbles, jamás imaginadas, volvimos a Primera, recorrimos Sudamérica, jugamos final de Copa Argentina, jugamos hasta con la camiseta de la Selección en una noche inolvidable… ustedes y nosotros estuvimos ahí e hicimos realidad lo que para muchos era sólo un sueño".

"Hoy me toca despedirme de un club que llevo en mi corazón. Pero no tengan dudas que voy a volver, no creo que sea como jugador, pero estoy seguro que volveré a estar ligado con Atlético en algún momento de mi vida. Gracias eternas por dejarme ser parte de la historia de este maravilloso club, por adoptarme como un tucumano más, por el respeto y el cariño que siempre recibió mi familia. Las palabras no alcanzan para poder expresar lo que siento en estos momentos. Hasta pronto”, finalizó.