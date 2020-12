Cristian Aracena y su enojo porque la Lepra no pudo ganar

"Me voy amargado y con bronca porque no pudimos ganar. Teníamos mucha ilusión de poder conseguir el primer triunfo, teníamos la necesidad de conseguir los tres puntos y no lo pudimos hacer", comenzó diciendo el Pity.

Y agregó: "Hemos mejorado en el rendimiento, pero en este torneo corto tenemos que ganar. Y más cuando somos locales hay que dejar los tres puntos en nuestra cancha y no lo pudimos hacer".

"El rendimiento del equipo en algunos pasajes mejoró muchísimo con respecto al último partido que perdimos ante Belgrano. Si hubiéramos ganado nos cambiaba la cara para afrontar lo que viene. Esperemos que este empate sea el punto de partida y que en el próximo partido ante Nueva Chicago podamos conseguir un resultado positivo", fue otro de los conceptos que dejó el arquero.

Con respecto al balance de los primeros tres partidos que ha jugado Independiente Rivadavia, donde perdió los dos primeros ante Barracas Central y Belgrano, respectivamente, el Pity fue claro y dijo que "la realidad es que tenemos que ganar, no nos conforma otra cosa".