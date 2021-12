Crack del fútbol argentino se ofreció para jugar en Boca

Los refuerzos son el tema central por estas horas. En ese panorama, un crack del fútbol argentino confesó que es hincha de Boca y se ofreció sumarse al conjunto xeneize.

¿De quién se trata? Adornis Frías, defensor de Defensa y Justicia. El jugador se mostró muy esperanzado con la posibilidad de jugar en el club que ama y ser un refuerzo de lujo.

adornis-frias.jpg Adornis Frías sueña con llegar a Boca Juniors.

“Es muy lindo que me vinculen a Boca y uno se ilusiona, pero todavía no llegó nada desde el club. Yo siento en la sangre que soy jugador para Boca y por eso no jugaría en River. Es una pasión desde chiquito y es así”, confesó.

"Román es mi ídolo. Es el ídolo de la mayoría. Algunos de mis familiares y amigos lo tienen tatuado. Yo jugaba en su posición y trataba de imitarlo. Más adelante pasé a jugar de marcador central izquierdo...”, aseguró Adornis Frías en diálogo con Fútbol 590, de Radio Continental.

adornis-frias1.jpg El defensor Adornis Frías confesó que nunca jugaría en River.

Luego agregó en sus declaraciones: “Mis compañeros me joden, dicen que soy un jugador para River, pero el fanatismo que tengo por Boca es muy grande, lo llevo en la sangre. Pero no me llamaron ni Román ni Gallardo”.

“Lo que más deseo es dar el salto al exterior. Estoy esperando ver si viene alguna propuesta, pero por ahora tengo contrato con Defensa”, afirmó Adornis Frías.

¿Estará en la carpeta del Confeso de Fútbol de Boca? ¿Le darán la chance de cumplirle el sueño al defensor del Halcón de 23 años?