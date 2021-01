Corulo: "Tenemos la segunda chance de poder ascender"

Con respecto al compromiso ante el equipo de Buenos Aires, que terminó primero en la Reválida con 14 puntos, con 4 triunfos, 2 empates y sin goles en contra, consideró: "Será un encuentro muy duro, que viene muy bien. Tenemos que tener confianza en nuestro potencial y dependerá de lo que nosotros hagamos en la cancha. De ahora en más todos los partidos serán difícil y si nos equivocamos nos quedamos afuera y se termina la ilusión de lograr el ascenso".

El jugador oriundo de Lanús, sobre el juego que ha mostrado su equipo, admitió: "Siempre tratamos de ser un equipo protagonista, no todos los partidos vamos a ganar tres a cero, todos los partidos son diferentes, hay que ser efectivos y equivocarse lo menor posible para no darle ventaja al rival".

Corulo es uno de los goleadores el equipo ya que marcó dos goles de penal: el primero fue en el empate 1 a 1 ante Sansinena y segundo fue el domingo pasado, donde marcó el primer gol desde el punto penal. Sobre esta situación, aseguró: "Estoy contento por haber marcado los goles y ayudar al equipo. Esperemos seguir por este camino y que sigamos pasando de fase para poder cumplir el sueño de todos".

Llega entonado el Cruzado

Por último, en el ex Estudiantes de San Luis dijo: "Estoy muy contento en el club. Desde que llegué me recibieron muy bien y ojalá que podamos cumplir el sueño de subir de categoría y que el club pueda dar ese salto de calidad. Nos hubiera gustado jugar la primera final por el ascenso, no se pudo y ahora estamos muy metidos en poder lograr el segundo ascenso".

Fotos: gentileza Prensa Deportivo Maipú.