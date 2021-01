Con un golazo del Pulga, Colón venció a Atlético Tucumán

Atlético Tucumán terminó con diez jugadores por la expulsión del atacante Javier Toledo, a los 14 minutos de la segunda etapa.

Con este resultado, Colón sumó su primer triunfo en esta fase del certamen y tiene 4 puntos, aunque ya se encuentra sin chances de alcanzar la final, mientras que Atlético Tucumán, también eliminado, acumula 1 en la Zona B Campeonato.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Cristian Erbes, Guillermo Acosta y Nicolas Aguirre; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Yeiler Goez, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Tomás Chancalay. DT: Federico Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 37m Rodrìguez (C) y 49m Farías (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 17m Ramiro Carrera por Acosta y Augusto Lotti por Melano (AT), 19m Facundo Farías por Goez (C), 23m Santiago Pierotti por Piovi (C), 35m Ramiro Ruiz Rodríguez por Aguirre (AT), 41m Brian Farioli por L. Rodríguez (C) y 43m Matías Alustiza por Heredia (AT).

Amonestados: Aguirre (AT); Piovi y Chancalay (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 15m. expulsado J. Toledo (AT).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: José Fierro (Tucumán).